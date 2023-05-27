公民黨曾收黎智英秘捐　前議員促交代「黑金」來源

壹傳媒黎智英現在赤柱監獄服刑。東網早於2014年中揭發黎智英於2012至2014年兩年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，向民主派人士或政團秘捐共逾4,000萬港元，當中包括一直與過從甚密的公民黨，獲捐300萬港元。前議員王國興強調公民黨必須交代「黑金」來源。

黎智英秘捐民主派4,000萬港元，不單止公民黨，還包括佔中三子之一的朱耀明、民主黨、社民連梁國雄及工黨李卓人等，時任立法會議員兼工黨主席的李卓人亦被揭疑把黎智英一筆50萬港元的捐款「袋住先」，更收息九個月，直至後來被傳媒踢爆，李才急急將捐款交還工黨。

實際上，公民黨多名核心成員一直與黎智英過從甚密，前黨魁余若薇經常與同被內地官媒斥為「叛國禍港4人幫」之首黎智英、民主黨創黨主席李柱銘及被譏為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生密會，而該黨多名立法會議員包括楊岳橋、郭榮鏗及譚文豪，亦有與黎會面。

6名曾收款前議員當時沒依例向立法會申報，更在收款前後在立法會會議上公開為壹傳媒說好話，但從未主動申報收款利益，其時遭質疑違規或涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪。在2016年，梁國雄因秘密收取黎25萬港元捐款，沒向立法會申報，一度被控公職人員行為失當罪，但於2017年被裁定罪名不成立。

及至2018年2月，廉署及律政司先後發表聲明，廉署指已就捐款一事完成刑事調查，並向律政司徵詢法律意見，指律政司認為沒有足夠證據提出檢控；而律政司則以2017年檢控社民連梁國雄公職人員行為失當罪名不成立為由，稱無足夠證據檢控餘下人士，其時律政司司長鄭若驊上任不足一個月，被質疑「放生」黎及民主派人士。