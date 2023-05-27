政Whats噏： 要修復千年石像　梁福元端詳菩薩法相

即使係石雕嘅菩薩，都難抵風雨嘅摧殘。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元喺3年前見友人所租嘅政府地被回收，近千尊石像同文物珍藏急需另覓安置之所。雖然佢有地方安奉呢批石像，但就苦惱於如何修復，事關自然風化及搬運，部分呈現唔同程度嘅損毀，然而相關嘅專家人才都喺內地，結果要等到疫情告一段落，修復工作先至有眉目。

雖然喺疫情期間，難以進行石像修復，但兩年前嘅佛誕前夕，梁福元就請咗普門寺主持道平法師同一眾高僧，為每一尊石雕菩薩、將軍、神獸等等進行開光灑淨儀式。如今通關復常，幾位擅長修復石雕嘅專家抵港，將為園內有需要嘅石像進行加工同整理。但要修復到接近「原貌」，就需要一啲參考對象，而梁福元日前就趁住到佛山寶峯寺參拜南海觀音嘅機會，映咗啲相喺石像修復時有得參考。

唔單止佛山寶峰寺，佢又先後去咗六祖惠能嘅家鄉廣東新興同其他佛門地取經，藉此端詳各菩薩法相，或有助圓滿隨喜功德。佢話唔少石像可追溯至北魏、隋唐等，若上千年嘅歷史文化遺產蒙塵，佢實在無法袖手旁觀，又話工作未必盡善盡美，但已盡己所能。