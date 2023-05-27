包山王鍾玉川指防墮扣是勝負關鍵　豪言：幾老都會繼續玩

長洲太平清醮兩大盛事之一的搶包山比賽於今年復辦，由九巴車長鍾玉川奪得「包山王」寶座。談到奪冠感受，他坦言志在參與，對勝負沒有執著，一直都以平常心面對，「可能無壓力反而成為致勝關鍵」。而年屆47歲的他更豪言：「只要體能ok，幾老都會繼續玩！」

鍾玉川因疫情關係，要照顧家庭，故途中曾短暫離開公司，直至兩個月前再回到九巴擔任後備車長，現時主要負責駕駛4條巴士路線，包括278A、270A、278及78A。入行5年的他更笑言，「公司一直都唔知自己有搶開包山」。他說，偶爾記得第一次是太太幫手報名，眼見成功入圍，便繼續「玩落去」，至今晃眼已參加了10多屆賽事。

至於被問到如何分配時間訓練，鍾表示自己平時有「操開gym(健身)」，但沒有為比賽刻意訓練，只是在賽前兩個月針對上身訓練，譬如配合引體上升、拉背等動作，以加強爆發力及減輕體重，好讓在比賽時表現得更靈活和得心應手。他說自己是「長夜更」，主要在早上進行健身訓練，一周平均1至2次。談到應戰策略，他指：「一定喺9分包為主」，但同時亦需要預留1分鐘著陸，避免取消資格，「9屆包山王郭嘉明都喺衰咗喺個防墮扣到」。

鍾玉川憶述搶包山多年，不是每屆都成功入圍，疫情前一屆，「就係因為個防墮扣，搞到入唔到圍」。他說，防墮扣是搶包山勝負的關鍵，但鑑於自己既不是爬山好手，又不是消防員，對此亦頗為陌生，因此在停辦這3年吸取經驗，特別在今年搶包山前哨訓練日，把握僅餘時間針對防墮扣的適應，最後終成功登峰造極，因此別具意義。