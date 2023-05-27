「易通行」又出事　車主帳戶無故扣8蚊　網上懸紅10萬緝盜用者

不停車繳費服務「易通行」本月初起，相繼在青沙管制區及城門隧道實施，而明日(28日)即將在獅子山隧道實行，但盜用車牌情況亦因而不斷出現。有車主今日(27日)在社交平台Facebook群組貼出一張「易通行」的短訊通知，指因其車輛駛在今日下午1時28分經青沙管制區(尖山)前往九龍，而自動收取8港元費用，發貼者怒言「車牌畀人盜用」，更懸紅10萬港元，誓要緝拿盜用車牌者。

有網友留言呼籲事主報案處理，另有人則思疑系統讀錯車牌，不過發貼者回應指「我個車牌應該難啲(讀取出錯)」，並表示不會換車牌「個車牌好貴」。該事主隨後更自報座駕為灰色Maserati(瑪莎拉蒂)跑車，並表明若尋到盜用車牌者「cash即pay」(即付現金)。亦有網民認為「新系統如果唔係人為或系統出錯，都有一個好處：搵到影子車牌」。

除上述事主外，在本月7日「易通行」實施後2天時間，東網亦曾接獲讀者報料，因「易通行」帳戶無故自動扣減8港元，報案後獲告知懷疑其車輛有「影子車」(即另一車輛掛上與他相同號碼的車牌)非法形式；另有車主在新系統當日便被連扣2次費用，同樣懷疑車牌被盜用。