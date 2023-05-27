荃灣過渡屋「喜盈」接受次輪申請　預計9至10月入伙

本港房屋供不應求是長期以來的結構性問題。香港社區組織協會轄下位於第二個過渡性組合房屋項目「喜盈」於今年2月開始接受申請，雖然申請人數達600多人，較可提供的220個單位多出近2倍，但甲類申請輪候公屋3年以上的家庭仍未達8成，所以即日起接受第2輪申請。

「喜盈」(第二輪招募) 主要對象為公屋登記日期3年或以上的家庭，1、2人及4人家庭，並以現居於劏房、板間房、床位、寮屋、天台屋或其他環境惡劣居所優先；項目主要提供150平方呎連獨立洗手間及開放式煮食空間的單位，因應單位數量限制，4人或以上家庭或作特別編配安排。項目現時工程已接近竣工，並預期將於今年9至10月入伙。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界(即昌榮路迴旋處往沙田方向，同珍醬油廠對面)，原為政府閒置用地，後獲房屋局以短期租約形式支持發展為過渡性房屋，項目佔地約四千平方米，組合屋樓高四層，以「組裝建成」方式興建。

社協指該項目提供至少3年租住期，租金訂為每月家庭入息的四分一或綜援最高租金津貼。社協期望藉由此項目，為正輪候公屋而居於不適切居所的基層租戶提供可負擔而適切的居所，保障基本的適切住屋權利，讓基層可於苦候公屋的漫長日子得以喘息；同時項目亦會透過全面的社會服務及扶貧計劃，長遠協助住戶提高自身能力，以脫離貧窮困境。