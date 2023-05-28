定期做乳房篩查　早發現早治療　有助降低死亡率

隨着醫學不斷進步，近年乳癌治療的方案選擇也愈來愈多，定期進行乳房篩查是早期發現乳癌的重要措施，早期發現、早期治療，除有助降低死亡率外，在治療方面亦相對簡單。香港乳癌基金會創會人張淑儀呼籲，除有家族病史、乳腺癌前病變、BRCA基因突變等風險因素的女士需定期篩檢外，44至69歲女士屬於平均風險，應每兩年接受一次乳房篩查；並倡議社會應成立足夠的篩查中心以提供診斷和治療的跟進服務，以提升公眾對乳房篩查的認識。

基金會舉辦「乳你同行」講座，中文大學醫院外科專科醫生陳可恩表示，前導性化療是乳癌手術之前進行的化療，具有降低疾病分期、減少手術範圍並對於要進行乳房保留手術具有優勢。醫學研究證實，前導性化療在預防乳癌復發方面等同於輔助化療。早期乳癌患者應考慮在手術前接受前導性化療，特別是臨床第2至3期疾病，以及HER2陽性或三陰性的乳癌患者。

手術是治療乳癌最關鍵元素，外科專科醫生劉曉欣指出，在選擇全乳切除或是乳房保留手術方案前，要進行多方面的考慮。外科醫生會以患者為出發點詳細解釋各種方案的利弊，並提出合適的建議，希望在提供有效的癌症控制方法的同時，仍能為患者在外形上保持美觀，保持其生活質素及自信。

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉指，不同的新藥在不同範疇，配合手術治療和放射治療，可提高治療效果及整體存活率。例如HER2陽性患者治療的最新方向，是將化療藥物加標靶藥物合併成新藥物，即「抗體藥物複合體」(ADC)；三陰性乳癌患者現時可考慮免疫治療，利用檢測點抑制劑配合化學治療，在適合的情況下，也可以利用抗體藥物複合體ADC或PARP抑制劑助控制病情。