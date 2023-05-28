女子通菜街墮斃險壓中人　3度情傷自殺男侍應煙酒悼念

今日(28日)凌晨1時許，一名年約50歲女子從高處墮下，倒臥旺角通菜街20至22號達明大廈對開地上，發出一聲巨響，其時有多名檔主及南亞裔人士正在拆除該處的排檔，幸無被壓中，見狀報案求助。

人員到場經檢驗後證實女事主頭部重創，腦漿塗地明顯死亡，遂用帳篷遮蓋遺體，正調查其身份及墮輕生原因。其時有在場收拾的南亞漢表示，對事件不感到害怕。而一名在附近當侍應的男侍應JOEY，聞砰然巨響以為有氣球爆破，到來察看始得悉有人墮斃。他坦言對事件不曾感到懼怕，透露因情困，曾3度服藥或鎅手自殺，幸都與死神擦身而過；故自覺與死亡十分接近。他其後買來一罐啤酒，並點上3支香煙以對死者悼念一番。

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