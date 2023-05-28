5個新鐵路項目陸續展開　財金官員：釋放新界土地發展潛力

港鐵東涌綫延線主體工程日前正式展開，東涌東、東涌西兩個鐵路站預計於2029年底竣工。有港府官員表示，現時本港共有約270公里鐵路，覆蓋約7成人口居所。為提升新界交通網絡建設，今明兩年內將有多個鐵路項目動工，包括界西將有3個項目，分別為小蠔灣站、屯門南延綫和洪水橋站；在新界東北則有北環綫第一期的古洞站。官員指，項目不但能便利市民出行，更有助加快產業及商業發展，以及釋放沿途土地的發展潛力，強調「基建先行」可讓香港的發展更利民、更快速、更高效、更可持續。

官員又指，東涌綫延線是東涌新市鎮擴展的重要基建支撐，新市鎮擴展後將提供額外62,000個住宅單位，容納多18萬人口，屆時整個東涌居住人口將增至約30萬人；擴展計劃亦大幅增加區內辦公室和酒店樓面面積，帶來4萬個新就業機會。通車後，日後居民由東涌東往返中環的車程可縮短21分鐘。

古洞站和洪水橋站於現有鐵路沿線上加建，是北部都會區發展重要節點。現時，古洞北、粉嶺北和洪水橋等地交通主要依靠公路接駁，承載力不足以應付兩區未來分別新增的22.6萬及17.6萬人口。古洞北新發展區以古洞站為中心，古洞站將會成為區內主要公共交通樞紐，大部分高密度住宅均會圍繞車站建設，希望讓大部分居民都能在較短的步行距離內能抵達鐵路站。車站落成並通車後，由古洞北前往上水站的，原來路面車程約15分鐘，有望大幅縮減至約3分鐘。

至於屯馬綫天水圍站及兆康站之間新建的洪水橋站，車站附近將設公共運輸交匯處和環保運輸服務系統等，方便乘客轉乘其他交通工具。洪水橋站落成啟用後，由洪水橋站經屯馬綫連接東鐵綫過海段至會展站及金鐘站，預計分別需時約 41 分鐘及約43分鐘。此外，洪水橋靠近深圳前海，車站預留擴建空間，可配合港深西部鐵路（洪水橋至前海）的接駁。整個鐵路布局，將提升港深兩地的連繫、促進兩地貨物和人員的高效流動。