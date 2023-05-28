政府強調器官捐贈屬自願　調查是針對可能造謠作假行為

近日有關器官捐贈取消登記異常情況，政府官員日前提到已要求執法部門跟進是否涉及違法行為，衞生官員今日(28日)出席活動時表示，器官捐贈名冊的登記或取消，絕對出於市民的自願，所有調查工作都是針對可能的造謠、作假行為，最重要是市民支持大愛精神，支持器官捐贈。

官員表示，市民對本港與內地的跨境器官互助制度，可能有誤解或因網上不實言論而有錯誤觀念，當局會盡量解説，希望通過傳媒給予更多真實信息，不希望虛假信息講得多而變成真實，形容必須識破謊言，市民才有信心支持新制度。

他強調，透過互助制度，可給病人多點希望，強調這是第二層分配，現有本港器官移植制度完全沒有改變，病人輪候器官移植的優先次序，都是基於多少人捐贈而「港器官港用」，只有當某些器官捐出來，香港沒有合適病人，才動用第二層機制，器官捐贈和移植從來不點名、不考慮個人背景。他續指，捐贈和接受器官不設有任何先決條件，以避免利益衝突和歧視成分，當局會繼續做好工作，又指內地器官移植已達國際水平。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗上星期曾聯同10多名器官移植專家和同事，到內地參觀「中國人體器官分配與共享計算機系統」，並與內地專家深入交流器官移植服務最新發展。他指出，內地有相當完善系統，儲存全國輪候移植病人的資料，包括性別、歲數、臨床狀況、血型和居住省份等，系統24小時運作，每當有人捐出器官，系統就會根據資料即時配對，形容絕對公平、公正。他認為，內地臨床技術、系統對接、器官運送香港的流程絕對可行，呼籲市民支持跨境捐贈的機制，讓更多末期器官衰竭病人有更多機會。