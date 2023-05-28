鴨脷洲違泊問題嚴重　當局倡公園加建停車場　惟恐施工影響民生

本港違例泊車問題嚴重，有組織早前對鴨脷洲居民進行問卷調查，顯示約80%受訪者認為當區泊車位不足夠、違泊問題嚴重，而發展局躍動港島南辦事處建議於鴨脷洲公園提供公眾停車場及足球場及於鴨脷洲東北的休憩用地融入緊急車輛通道連接鴨脷洲海旁道和平瀾街，惟居民表示擔心施工會影響民生、區內設施應用等。

問卷調查結果顯示，約80%受訪者表示鴨脷洲北的泊車不足夠和非常不足夠，約82%受訪者表示鴨脷洲北的違泊問題嚴重，雖有約72%受訪者表示支持將現有的七人足球場重置以加建泊車位；但當區市民亦有不同擔憂之處，包括有約60%市民擔心施工時的民生影響；約50%擔心區內休憩設施的應用；約45%擔心施工時長；約30%擔心區內大型活動的舉辦及施工費用。

議員陳家珮表示，鴨脷洲大街非常狹窄，但是當區唯一的主要道路，而鴨脷洲公園則是唯一一個進入大街的道路，該區有地鐵站、康體中心、足球場等設施，使道路在任何時間非常繁忙，甚至出現人車爭路的情況。南區區議員林月珍也稱，因應工程需要及道路問題，到時重型車輛或需「由街頭行到街尾」，加上區內會舉行洪勝傳統文化節，或會對居民產生更大影響。針對違例泊車問題，議員陸瀚民建議停車場出入口可連結鴨脷洲東北的休憩用地，令車輛進出不需要不斷兜圈、緊急車輛通道可作為恆常行車路。陳家珮也指可加強執法、新落成樓宇要安排一定數量車位等。

政府方案提出停車場泊車位擬設90個私家車車位、3個旅遊巴或重型車輛泊位，陸瀚民認為，當期道路彎位多，而旅遊巴和重型車輛對居民沒有特別大的需求，建議可用原有方法，將旅遊巴車位用原有方法停泊，即有需要時上落客，不需要進入當區；陳家珮也指旅遊巴泊車位「睇唔到必要」，稱旅遊巴體積太大、而道路太狹窄。