港車北上明起登記抽籤　驗車名額增至每日700個

港人直接駕車上廣東的「港車北上」計劃將於6月1日起接受申請，官方網站明日(29日)及後日(30日)接受登記進行電腦抽籤。其中一項成行條件是必須通過驗車，惟驗車名額供不應求是港車北上的其中一個障礙。運輸及物流局局長林世雄今日(28日)在社交網站表示，經特區政府與內地有關當局進一步商討，內地指定的驗車機構中國檢驗有限公司會為「港車北上」增設每日700個驗車名額，以應付需求。中檢已延長服務時間至每晚8時，周六日亦提供服務。

粵、港政府同意於今年6月1日上午9時開始接受合資格的香港私家車申請「港車北上」，並於7月1日0時起開始讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。林世雄表示，粵、港政府同意就每日出行車輛數目設置上限。申請人可於每月15日經「港車北上」的官方網站預約下一個月的指定日期出行。如果預約人數超過上限，運輸署會透過電腦抽籤方式分配。據局方了解，廣東省多個停車場的營辦商正積極改善停車場管理系統，讓港澳車輛可以便捷使用。他說，政府會根據市民的意見、申請流程的順暢程度、私家車驗車情況等，與內地當局溝通，適時調整每日申請名額。

就「港車北上」電腦抽籤，局方表示，中籤人士可按指示在網上遞交申請，獲批核後可於7月1日零時起駕車經港珠澳大橋口岸往來香港和廣東省，計劃推出初期，首周每個工作天會處理200個申請，第二周起每個工作天處理的申請則會增加至300個。每個月平均都會進行兩次抽籤。