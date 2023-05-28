失眠愈嚴重情緒健康愈差　逾3成受訪者中度至非常嚴重抑鬱

本港經濟復常步伐緩慢，令不少港人生活深受困擾，有機會影響情緒及休息情況。有機構聯同香港教育大學花約一年時間收集港人情緒及睡眠質素情況，截至今年3月，利用線上問卷收集近4,900份問卷，並藉此進行與失眠與情緒健康有關的研究，結果顯示3成以上受訪者受中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮及壓力困擾；當中，3成受訪者自評呈中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，更有7成指已影響生活質素。教大指出，失眠困擾程度愈高，整體情緒健康狀況亦顯著較差，兩者有莫大關連。

研究團隊之一的浸信會愛羣社會服務處指出，機構在今年首季尋求網上精神服務人次，按年有明顯增長的情況，相信與可避免親身接受服務所衍生的心理障礙或被標籤的疑慮有關。機構指，較多女性傾向尋求相關服務，惟呼籲公眾不要忽略男士的需要。

浸信會愛羣社會服務處又指出，現時相關政策局欠缺有關精神健康支援的策略，建議將精神健康服務納入服務願景，並建議當局探討增加培訓臨床心理家的可行性。此外，機構亦建議市民善用網上資源，從而了解自身的情緒情況，有需要時應適切地向他人及服務機構求助，好好進行情緒管理及支援。