國泰空姐歧視乘客風波　平機會稱暫未收到正式投訴

內地有網民實名舉報國泰航空空中服務員歧視非英語乘客，投訴人稱有空中服務員抱怨有乘客「聽不懂人話」。平機會主席朱敏健今日(28日)表示，暫未有收到正式投訴，但有收到來信表達意見，以及查詢平機會處理相關事件的方式；根據已知資料，事件可能涉及「間接歧視」，但仍未有足夠資料作出確實判斷，要視乎資料取得及後續會否有其他發展，例如會否有當事人出現等，因此未能判斷是否會進行主動調查。

朱敏健指，目前平機會的資料都是從公開渠道所得，希望能夠了解更多資料，平機會將繼續關注事件，再決定下一步如何處理。朱稱，人與人之間的私人談話內容，如果令身邊其他人感到尷尬、不快、甚至侮辱，有可能會構成騷擾或中傷等違法行為，「私人談話」可以作為一種辯解或減輕責任的理由，但未必可以成為開脫的理由。

事件發生後，有疑似涉事空中服務員被內地網民「起底」，朱敏健認為，起底行為不恰當，雖然與平機會負責的反歧視條例沒有直接關連，但在香港如果用過分行動起底可能會觸犯個人資料私隱條例，相信個人資料私隱專員公署會注意到相關情況。