北諮會議無內容下次開會時間未有　迴避原居民村去留規劃甩漏　　　

政府為將香港發展成為創科中心，分別成立北部都會區督導委員會及北部都會區諮詢委員會（北諮會），但據了解，北諮會從今年3月1日開第一次會議以來，時隔將近3個月仍未有第二次會議時間，即便第一次開會也僅作分組和初步討論，未有其他資訊；另外，政府計劃在北部都會區（北都）的「心臟地帶」發展新田科技城，但據規劃圖顯示，政府未有規劃任何原居民村，議員張欣宇指此舉會變成「城市包圍農村」，斥政府「完全避開」，是「妥協和迴避」和「雙輸」的做法。

北諮會於3月1日開第一次會議，據了解，會上各委員就小組委員會分組，但未有就議題深入討論，也沒通知第二次會議時間，而本報於本月23日向發展局詢問有關情況後，發展局於本月25日回覆指北諮會第二次會議正在籌備中，其轄下４個小組委員會亦正籌備成立，會稍後會通知委員會議日期及議程，當日晚上委員始收到會議將在6月初舉行的通知，但實際日子仍是未知數。

另外，政府早前公佈新田科技城規劃，相關用地毗鄰深圳皇崗和福田的創科區域。但細看規劃圖，發現每部分均有其用途，惟科技城正中位置仍保留東鎮園、仁壽園、安龍村、永平村、蕃園、新龍村、青龍村7條原居民村，議員劉業強早前表示，這7條鄉村很多都是舊屋地，屬於4、5層高的舊式村屋，當時還未有「小型屋宇計劃」，建議當局應該趁發展科技城的時機去優化7條鄉村，以配合科技城設計。

政府未規劃原居民村，稱此舉目的為「透過採用城市設計以促進城鄉共融」，張欣宇反駁指，政府「城市包圍農村」的做法並非主動促進城鄉共融，僅是「妥協和迴避」，也非城市規劃上合理的做法。他稱此舉令政府和村民「雙輸」，一方面村民無法享受發展成果，另一方面新田科技城中心點出現未有規劃的土地，令基建、道路、煤氣等設施需要繞過中心區，是浪費資源和低效率的做法。議員陳月明也表示，政府在尊重鄉村鄉民生存發展空間的基礎上，一些問題可以透過更細緻的諮詢或溝通來解決，以推動鄉村支持新發展。

針對土地發展方案，當局提到讓土地業權人以原址換地方式在新發展區內進行與政府規劃意向相符的發展，惟張欣宇表示，原址換地的主要對象為持有可發展用地的發展商，但持有農地的村民一般不會符合條件，因新發展區不會規劃農業，可見實際上原居民難以透過此舉參與。陳月明也指，她熟悉的打鼓嶺區內雖有不少土地持份者想參與此計劃，但目前為止沒有得到政府提供更具體的政策框架，來幫助鄉村土地尤其是祖堂地實現，期望當局定出框架主導及幫助業權鄉民；也指村民需要參與計劃，希望避免收地政策引致的斷絕問題。

張欣宇指，政府目前主要有兩種方法處理原居民相關土地，其一是整體搬村，其二是土地收回條例，但他認為第一種方法勞民傷財之餘，整體上並不能釋放土地發展潛力；而土地收回條例則要動用較多資源，且讓原居民失去祖輩留下的土地後，也無法真正分享發展成果。故他建議，或可透過提高地積比，收回的土地經發展後將原有面積反饋於原居民，餘下則可用作政府發展或市場主導。