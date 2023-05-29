浸大創新醫療及社會健康課程　新學年提供35個學額

本港人口老化問題嚴重，大數據、人工智能、遠程醫療等創新科技顯得重要。香港浸會大學上學年首推「創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽)／理學士(榮譽)」課程，融合不同學科教學內容，為學生提供跨學科及個人化教育。課程主任黃雅君表示，新學年將提供35個學額，並參加了大學特別收生計劃，以吸納在健康創新創意方面具有特別才能及成就的學生。

黃雅君表示，該課程包括兩項專業，即「健康社會康健」及「健康科技和資訊學」，其中前者將涵蓋社會身份及健康文化、規劃，以及令社會進步的創新解決方案等；至於後者則涵蓋健康管理系統、生物科技、智能生活科技，以及健康信息學。在入學首年，學生需修讀與「電腦學」及「全球挑戰」相關的課程，直至第3年才選擇專修，以及於暑假進行實習等。

就業前景方面，黃表示，畢業生就業前景非常廣闊多元，其中健康社會康健畢業生將可在政府機構如醫院管理局、非政府機構、私人企業或社會服務機構等，從事項目管理人員以至社會影響分析師等相關工作；而健康科技和資訊學學生於修畢後，亦可擔任健康信息學專家、智能健康解決方案開發者，以及保險業健康數據分析師等。她指，相關行業的勞動市場需求大，相信絕大畢業生可被容納。

課程一年級生李同學表示，對健康研究、管理有興趣，故此選擇入讀。她坦言，由於中學沒有修讀「資訊及通訊科技科」(ICT)，故一開始要接觸電腦學、程式編碼等，難免感到吃力，幸好有導師悉心教導，漸漸開始掌握。剛完成首年課程的她表示，「全球挑戰」課程最特別，做簡報時有相對大的自由度。