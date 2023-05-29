口罩影響浮現　損學童身心發展

本港實施的口罩令接近1,000天，即使世衞公布結束大流行，港府視為風土病，炎夏高溫戴口罩令人感到侷促及流汗，仍有不少市民在並無患病下持續戴口罩防疫，日本及台灣等亞洲地區都有類似情況，整個東亞地區形成防疫圈。不過，日本有醫生談及長期戴口罩對兒童健康，甚至對外觀的實際影響，值得市民尤其家長反思，應否長期戴口罩。

日本精神科醫生和田秀樹指，長期戴口罩不利孩子成長，戴口罩時吸入二氧化碳多於氧氣，令人難以集中注意力，變得困倦。而缺氧會導致全身免疫力下降，無法在全身攜帶足夠的免疫細胞。也就是說，戴上口罩用來預防新冠或流感也好，若自身的免疫系統被削弱了，被感染的可能性更大。

和田醫生亦指，學生無法閱讀戴口罩者的面部表情，失去看對方表情交流的基本人類行為，無法洞察對方是真笑還是假笑，長久會失去微妙的溝通技巧；戴着口罩也較難調節體溫，尤其是夏天會容易引起中暑等。他盼成年人知道戴口罩並非「常態化」的事情，家長應留意小朋友的身體狀況及心理狀態，作出適當支援。

日本牙醫山口和巳亦分析長期戴口罩對面相的影響，他指戴口罩容易導致呼吸不暢，疫情期間不少人都由用鼻轉為用口呼吸，對面相帶來頗大影響，12歲或以下幼童尤甚。

他指用鼻呼吸會對鼻腔造成壓力，再配合舌頭經常頂住上顎，一般會令鼻子附近的肌肉變得緊實。他曾矯正一名女童由用口轉為用鼻呼吸，女童面相在7個月內出現顯著變化，面部整體及人中位置明顯縮短。