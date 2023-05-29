長期戴口罩變依賴　學者促老師以身作則

疫情期間世界多國均有下達口罩令，部分人長年戴罩後對口罩產生依賴，日本有調查指高達九成國民抗拒除口罩，更出現「口罩依賴症」現象，將口罩比喻作「臉的內褲」。對口罩產生依賴的情況亦發生在香港，本報發現至今有頗多中學生長期戴上口罩。有教育學者認為，香港學生戴口罩上課與外國大相逕庭，惟雙方應互相尊重，鼓勵老師以身作則，否則長遠會令小朋友沒有探索勇氣，對人生發展亦非好事。

近3年社會不停灌輸口罩具保護功能，或令部分人對口罩產生依賴，甚至超出防疫範疇。本報記者觀察到一位中學女生即使在進食時也不會脫下口罩，如吃快餐時會短暫拉開口罩將食物放進口中，然後合上口罩咀嚼，飲汽水時會將飲管伸入口罩內。有中學老師透露，班上很多學生不願脫下口罩，原因不是防疫，是不想讓人看到自己的全貌。

香港蒙特梭利研究及發展學會創會主席邱振明指出，觀察到外國以至內地的學生已普遍脫下口罩上課，老師亦然；惟在港現時戴口罩的比例佔大多數，他理解家長的憂慮，惟亦應互相尊重。作為教育工作者，亦要為學童的將來着想。長期戴口罩會令學童抵抗力變差，在個人規劃，情緒以至社交能力上都會變得較弱。他強調學童患傳染病時可戴口罩或根本不應該上學，而教師在無病時仍長期戴口罩上課，會給予學生一個「教師都好驚」的觀感，學生亦無法透過老師的口形及面部表情學習，或會令學生長期處於懼怕狀態，憂慮他們失去探索的勇氣。