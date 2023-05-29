東方日報A1：冇戴口罩被杯葛　幼園男生怕返學

本港解除口罩令近3個月，當強制隔離，疫苗通行證以至安心出行等防疫措施徹底在日常生活中消失，唯獨被標榜為代價最小的口罩，逾半市民在現時的暑熱之下，仍長期戴上。成年人有權選擇「餘生戴罩」，惟幼童卻「無得揀」，被剝奪相關權利。本報收到有家長反映，指其5歲兒子自3月起脫下口罩上學適應正常生活，卻遭受同學杯葛兩個月，校方更冷漠對待，默許欺凌，令其子抗拒上學並變得鬱鬱寡歡，最終妥協重新戴上口罩，家長感憤怒並考慮轉校。另外，有幼稚園以防流感之名暗自下達口罩令，勒令全校師生必須全天候佩戴，有學生反映炎夏戶外上體育課時也不得除罩，感到侷促及不適。教局拒正面回應事件，有推卸責任之嫌，有議員指學生集體杯葛涉歧視行為，促教育局必須正視事件，並推行措施幫助學童復常。

政府在3月1日起撤銷口罩令，家長李太由當日起准許其就讀沙田區幼稚園的5歲兒子，脫下口罩上學。已戴口罩近3年的兒子終可展現笑臉，惟全班僅得他「除罩」，同學及老師都對他有微言，更發展成集體杯葛，「佢有日喊住返嚟同我講，話啲同學話佢唔戴口罩就唔同佢玩！」

杯葛事件持續了兩個月，原本活潑開朗的兒子變得討厭上學。李太曾向老師反映兒子遭杯葛，卻遭老師指處理不到，反建議要求她兒子戴回口罩，暗示他若戴回口罩杯葛行為就會消失，在這場口罩戰孤軍作戰下，最終變為妥協，由5月開始戴回口罩上課，李太對此感到憤怒及失望，一度考慮為兒子轉校。

另一家長陳太的女兒6歲，就讀上水一間幼稚園高班，她脫口罩上課一直相安無事，班上亦有數人除罩，有老師則以身作則，不戴口罩。但到了4月，學校以防流感為由，下令全校師生必須戴口罩，原本不戴的學生一律勒令戴上，包括陳太女兒。女兒反映有一次在戶外炎熱天氣下上體育課，學生要進行球類活動，但老師勒令同學必須戴口罩做運動，女兒稱戴上口罩做運動感到侷促及辛苦。陳太以強硬態度向學校反映此事，老師才批准她女兒除罩，「就算有口罩令時做運動都豁免，小朋友未必能夠清楚表達自己唔舒服，到真係暈低可能已經太遲！」

學校將口罩視為保護學生的防護罩，惟3年口罩令對學童的精神健康及學習影響已逐漸浮現。政府專家顧問，港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅在3月解除口罩令時指，因幼童在3年疫情期間都持續戴口罩，無接觸上呼吸道病毒，自然感染的免疫力下降，他不建議學童在校內戴口罩，以免觀察不到口形，阻礙言語發展。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指，免疫系統要經過訓練來對抗病毒，疫情前巿民習慣與病毒及細菌共存，健康人士沒有長期戴口罩的必要。作為傳染病專科醫生的他，自3月後，在工作及公共交通以外的環境亦不會戴口罩，而子女上學就自主決定，他指「初時佢哋唔戴，但之後病咗幾次就戴番，我都同佢哋解釋番唔使成日戴住。」他明白家長顧慮，認為可接種各種疫苗加強保護，更安心讓孩子適應正常校園生活。

議員江玉歡指，上述杯葛行為涉及歧視，憂慮此情況僅屬冰山一角，會重創受杯葛或欺凌學童心靈，而社會以至家長近年不停灌輸不戴口罩就好危險的訊息，亦令部分學童成為驚弓之鳥。她早前帶領基層學童外出活動時也留意到，他們的語言及社交能力明顯較弱，促教育局正視此現象及做好公眾教育，「好痛心有呢個情況，唔通要啲學生成世戴住個口罩？」

教育局發言人並無正面回應本報提及的杯葛行為以至學校是否有權自行下達口罩令等，稱局方已通知全港學校，由3月1日起在校園內毋須佩戴口罩，局方於今年2月為家長及教師提供專家的建議，讓他們協助學生適應撤銷強制佩戴口罩的安排，正面迎接生活逐漸復常。

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