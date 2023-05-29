康城單位裝修疑鑿穿主力牆　學者指危如缺腳枱　還原並不容易

港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期「首都」，有業主近期進行裝修，並有專頁把單位的設計布局分享至影片分享網站，不過有網民查看圖則時發現涉事單位懷疑主力牆遭鑿穿，將原本三房一廳布置變成一間大套房設計，引起網上大量轉載及熱議，更有屋苑居民憂慮樓宇安全。港鐵回覆東網時指，日出康城首都客務處根據紀錄並無收到有關改動單位結構的裝修申請。

港大土木工程系副教授蘇啟亮今早(29日)在電台節目表示，一般高層建築要靠主力牆，承載風力及大廈本身的重量。若未經設計及審批就直接拆除主力牆，有機會對結構造成很大影響。他以枱腳為喻，若張枱缺少其中一隻腳，結構會不穩定，可能有倒塌危機，形容拆主力牆「非常危險」。蘇又指，若主力牆遭拆去，雖有很多還原方案，但要做到並不容易。他舉例指，可用品質相同的混凝土重新鋪設主力牆，惟後期修葺並非簡單工序，要重新接駁鋼筋亦有困難。

港鐵公司指，首都客務處昨日接獲查詢有個別單位裝修時懷疑曾改動室內結構並拆除主力牆，客務處亦已於昨日在屋苑張貼通告，提醒住戶不可於單位內任意作任何影響大廈結構的改動，以免影響整體結構。經翻查紀錄，客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請，並已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。港鐵提醒所有單位在進行裝修前，必須向客務處申請進行裝修工程。如裝修包括改動單位結構部分，單位業主必須向相關政府部門申請及得到批核。屋宇署表示正聯絡日出康城物業管理處，並確定涉事單位地址及調查是否屬實。