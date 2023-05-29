涉衝擊立會劉頴匡等7人認暴動　王宗堯承認違反權力及特權條例

因涉嫌違反《港區國安法》而正被還押的劉頴匡，連同藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共13人，涉嫌於2019年7月1日衝擊立法會，他們被控參與暴動及違反《立法會(權力及特權)條例》等罪，案件今(29日)在西九龍法院(暫代區院)審理。7名被告承認暴動罪，包括劉頴匡和孫曉嵐。至於王宗堯則否認暴動罪，但承認違反《立法會(權力及特權)條例》。

7名承認暴動罪的被告包括羅樂生(22歲)、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐(27歲)、潘浩超(34歲)、沈鏡樂(26歲)、劉頴匡(29歲)及范俊文(31歲)。其餘6名被告中，5人否認暴動罪，包括黃家豪(23歲)、王宗堯(44歲)、馬啟聰(33歲)、吳志勇(27歲)及林錦均(28歲)。餘下被告何俊諺(24歲)則獲准暫時毋須答辯。

就其他控罪方面，林錦均否認1項刑事損壞罪。除林錦均外，其餘被告均被控違反《立法會(權力及特權)條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。就此控罪，承認暴動罪的被告之中，只有畢慧芬認罪，其餘6人的控罪均獲存檔法庭。另外，王宗堯及吳志勇承認此罪。

DCCC 606-610,1069/2020, DCCC 259/2021