港人英語水平下降促自省　葉劉：國泰歧視風波個別網民反應過激

國泰航空空中服務員涉歧視說錯毛氊英語的內地客風波一石激起千層浪，國泰事後火速解僱3名涉事空中服務員亦引起兩地網民熱議。行政會議召集人葉劉淑儀在社交網站評論事件，指歧視行為絕不能接受，但她同意個別內地網民反應過激。她亦希望部分港人在嘲笑內地人發音時，也自省自身英語水平。

佛誕假期長周末與另外三名新民黨黨友兼立法會議員到浙江考察的葉劉，她在社交網站以「國泰風波之我見」發表網誌，提到與內地官員談到相關事件，當中有人表示憤慨，反問為什麼時至今日香港人仍然歧視內地人。然而，她亦指出部分內地網民反應過火，「但也有不少人表示，內地部分網民反應過激，例如質疑為何香港人不是全部講普通話？以及要求英資太古集團撤出國泰、甚至網上流傳有小紅書網民發貼表示會攜帶隨身隱形攝錄裝置，故意挑釁空姐等非理性貼文，認為這些都是過火了。也有內地官員表示，不要排除外資。什麼資金都歡迎，大家一同拚經濟才有發展。」

葉劉認為，或許內地部分網民不了解香港社會獨特性質，現今香港講普通話的人雖然愈來愈多，但事實並未如內地般普及。「當然我覺得作為一名服務員(無論是什麼類型的服務員)，嘲笑顧客來源地、膚色或語言都是歧視；其次是作為一個專業、思想成熟的服務員，任何情況下都不應該嘲笑顧客；尊重客人、以禮待人才是專業的表現。」

她又提到，有些港人嘲笑別人發音不準確或用字錯誤，惟她邀請了前華盛頓郵報記者，香港外國記者會前主席瑞凱德(Keith Richburg)為她即將出版的新書《Learning English from Regina》撰寫序文，瑞凱德在序文中指出，他來港工作多年，發覺近年香港人英語水平倒退了，一些英語文法例如過去式和現在式也搞不清，分不開眾數單數，動詞被動詞也不懂得書寫，英文書寫文法錯漏百出。而她近年與不少青年人交流，也發覺不少大學畢業生英語文水平下降了。「假如香港人嘲笑個別人士英文發音或文法有誤，那麼他們有沒有反省自身英語水平？」她最後指，香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾。