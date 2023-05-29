涉沙田新翠邨檢測站縱火案　運輸工認罪還押下月判刑

任職運輸散工的男子疑因不滿政府防疫措施，於去年2月把正着火的垃圾車推向大圍新翠邨的流動採樣檢測站的1個採樣亭，最終帳篷被焚毀，但沒有人受傷。涉案男子當場被捕，事後被控1項有意圖而縱火罪。被告今早（29日）於區院承認控罪，法官先替被告提取兩份精神科醫生報告，以考慮是否適合判處醫院令，並押後至6月12日判刑，期間被告須還押。

28歲被告潘海鳴，報稱任職運輸散工。被告於前年曾因襲擊2名護老院職員被判監禁4個月但緩刑3年，並於緩刑期間干犯本案。他被控於2022年2月12日，在大圍新翠邨足球場，無合法辯解而用火損壞1輛垃圾車，及檢測站內1塊帳篷帆布。案情指當日下午4時許，涉案檢測站有約50人在排隊。有職員見到被告把1輛正冒煙垃圾車推向採樣亭，內有職員正進行採樣，且有1名女士及1名小童在內。被告用止汗劑噴向垃圾車令火勢更猛並大叫：「走呀，你哋走呀」。垃圾車被推到，亭內帳篷被燒毀，內裡的人士逃離現場，被告被其他職員制服並大叫：「香港人反抗」。事件沒有人受傷，但垃圾車及帳篷損毀，損失約1,200港元。被告被捕後只稱對政府防疫措施不滿。

辯方求情指，被告經歷可憐成長環境，出生不久即被患有精神病父親拋棄，被告母親患有嚴重精神病，被告自幼於院舍居住及成長，母親因發病須不時入住護老院。被告常於腦海聽到聲音，於2020年試過服食母親的精神科藥物自殺但被救回。辯方指被告於2021年因疫情找工作困難，同年中因母親入住護老院時被要求打防疫針，但母親不願意，他因此與職員口角繼而襲擊他們，最終獲判緩刑，其後被證實患有抑鬱症及思覺失調。

辯方指同年夏天母親在醫院留醫時身故，被告認為事件與政府防疫政策有關，但未能解釋相關原因。辯方又指被告當時受政治氣氛所影響，認為政府防疫措施不力，想以火燒檢測站引起他人注意。惟法官質疑被告不滿防疫措施卻未有提出具體方案，而且採樣亭內有職員及小童等在內，旁邊亦匡智會院舍，院友如要逃走亦有困難，其行為可能會影響到很多人。

案件編號：DCCC 572/2022