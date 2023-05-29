5000劑戒煙藥物　下月經200間藥房戒煙診所免費派發

為響應2023年世界無煙日，衞生署控煙酒辦公室於6月1日起舉辦「戒煙月」活動，衞生署亦準備5,000劑戒煙藥物，計劃下月經200間有駐店藥劑師的社區藥房、戒煙診所、地區康健中心等免費派發，以鼓勵戒煙。

香港控煙政策長遠目標是在2025年把吸煙率進一步由目前9.5%降至7.8%，消除煙草禍害。控煙酒辦公室主任封螢表示，在領取戒煙藥物前，煙民需要先下載「戒煙達人」手機應用程式並填寫問卷，完成後就可到貼有一星期戒煙藥物試用裝標貼的地點，掃描二維碼領取一星期戒煙藥物試用裝。煙民首次領取後，要隔最少3日才可領取多一次。每人最多取兩次。

她又說，戒煙藥物適合吸食傳統煙或電子煙人士，如對藥物有疑問，可即場諮詢藥劑師，強調有關藥物的尼古丁療法相當安全，可協助煙民度過首周脫癮症狀，但如果持續需要相關藥物，會建議到醫管局戒煙診所，又指派藥不是取代原有的戒煙服務。當局會在活動中同時提供戒煙宣傳單張，內裏有戒煙輔導、資訊及轉介服務熱線電話。對於下月當局將展開控煙措施諮詢，她說如果當中包括禁止管有另類煙，都是有理據。至於加煙稅，她認為是其中一個有效方法，而本港目前煙稅佔零售價比例，未到世衞指引的75%或以上，認為仍有加稅空間。