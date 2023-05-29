港車北上今開放抽籤　市民擬申請被指已登記　質疑系統故障

「港車北上」計劃今(29日)起接受首輪網上登記抽籤，中籤者完成申請後，最快可於7月1日起駕車經港珠澳大橋往返內地。東網記者今早實測發現，網上登記系統大排長龍，高峰時段顯示有逾千人輪候，惟有人反映自己尚未提交申請，系統已顯示「錯誤」字眼，指「你已登記本輪電腦抽籤」，質疑系統出現故障，又擔憂個人資料或被他人盜用或外洩。東網正等待運輸署回覆。

「港車北上」登記抽籤今日上午10時開放，市民進入網站後，須按指示進行驗證，隨後進入輪候系統，及後在限時60分鐘內進行3個登記步驟。投訴人黃先生表示，首個步驟涉及填寫車牌及身份證號碼，以及電郵地址。惟他打算進行下個步驟時，系統顯示指已登記本輪電腦抽籤，令他感到費解，數次嘗試亦告失敗。他又斥「1823永遠無人聽」，「唔好講投訴無門，打算向運輸署反映都唔得」。由於今輪申請僅得2日，擔憂系統問題導致他未能完成登記。

據當局早前公布，車主可於本月29日至30日登記首輪抽籤報名。獲批車主每月月中開始，可經網上系統預約下一個月的指定時段出行。根據內地規定，相關車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留則不得超過180天。