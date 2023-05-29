廣華醫院新急症室周三啟用　入口遷至碧街　面積大2.6倍

廣華醫院第一期重建工程完工，新大樓的急症室將於周三(31日)早上7時半起投入服務，為病人提供24小時急症服務，屆時入口將由現時的窩打老道遷至碧街。新急症室面積較現時增加近2.6倍，達6,400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區域及提供24小時電腦斷層掃描服務等。院方指，若有病人在當日7時半後到舊急症室求診，職員會指示病人到新急症室登記，但如果病人情況危急，院方亦會繼續在舊院提供服務，強調舊急症室會服務至最後一位病人離開為止。

廣華醫院表示，舊急症室環境擠迫，心電圖檢查及抽血的房間亦不夠，病人要花時間輪候，新急症室面積較舊急症室增加2.6倍，預計隨着急症室的空間及設施改善，相信可以縮短病人的輪候時間。另外，為配合「智慧醫院」的發展，廣華醫院新急症室會引入急症室電子系統和住院病人藥物處方系統，以提升效率，相關系統已於4月下旬在現有急症室試用。

醫院行政總監鄧錦成就指，現時每日急症室有大約300人次求診，新急症室的空間和設施進一步完善，有助理順病人診症的流程，他又指新急症室投人服務後，診症室數目有所增加，再配合新增的急症科病房，將有助改善病人輪候的情況。