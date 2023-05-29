街頭擺殘局引人對弈實行盜竊及搶劫　3內地匪徒落網檢詐騙工具

執法部門上周三(24日)及上周五(26日)接獲2名分別為69歲及70歲男子報案，指他們在灣仔修頓球場外及紅磡民泰街受邀進行象棋對弈期間，懷疑被人盜去財物。2名受害人合共損失9,400港元現金。灣仔區執法人員接手調查案件，經深入調查後，昨日（28日）在落馬洲口岸及旺角區一賓館，以涉嫌「扒竊」、「搶掠」及「串謀詐騙」罪名，拘捕3名(49至65歲)內地男子。

初步調查顯示，疑犯於今年2月開始活躍於全港各區，主要透過擺設象棋殘局，邀請受害人以高額投注、或以貴重財物作抵押以進行對弈，其期再趁受害人不留意時盜去財物。疑犯亦會假扮道士或和尚，在街頭兜搭途人，聲稱能以數百至數千港元的費用，替受害人祈福或算命，並出售護身符。

行動中，人員在疑犯租住的旺角區賓館單位內，檢獲涉案的象棋、他們犯案時所穿着的衣物、約3萬港元現金，以及大量懷疑用作街頭行騙的祈福道具，包括道士服裝、算命海報、超過200個護身符、一個佛鈴等。疑犯現正被扣留調查。由於調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。