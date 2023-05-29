逾8成幼稚園收生大跌　近9成學校現財困　教聯會促港府增資助

本港經歷3年新冠疫情，社會各界正朝向復常狀態，但受多方因素影響下，幼稚園收生情況嚴峻，至今依然面對不少挑戰。香港教育工作者聯會的調查顯示，因逾8成受訪學校指出生率減少，令幼稚園的收生情況出現明顯下跌，亦有近9成學校指幼稚園正受財困壓力。教聯會呼籲政府，從多個方面入手，推出措施支援幼稚園，例如增加學生單位成本資助額、調整師生比例等，以減輕業界營運壓力。

調查於本月2日開始，共收到320份幼稚園回覆，其中74%為非牟利幼稚園，22%為幼兒園/幼兒中心，其餘為獨立私營幼稚園。現時開辦班級有60%為半日制及全日制，全校學生人數主要集中在101至200人範圍內。近84%的受訪學校表示，與上學年相比，下學年K1的學生人數在大幅減少，僅有16.6%的學校表示減少人數是低於10人，接近34.6%幼稚園於本年度學生人數約減少21至30人。

調查發現，40%的受訪學校表示，今年放棄學額的學生人數增加。當中超過84%學校反映，學生人數減少的主因是所在校區出生率的下跌，另有逾75%學生是因移民而退學。面對學生流失的問題，幼稚園的營運面對極大壓力。近9成的受訪學校表示出現財政困難，其中有55.2%的受訪學校表示學校財政狀況出現「很大困難」，而「沒有困難」的學校僅有0.9%。超過75.6%的受訪學校因此而裁員，有59.2%受訪學校表示有教職員需要減薪、凍薪，更有學校表示將面臨倒閉，情況十分不樂觀。

教聯會又建議建議降低師生比例至1比8、降低有SEN學校的師生比例等，以減輕老師的工作壓力，為學童提供更適切的照顧。協會也希望政府提供不同形式的資助，如按學生人數提供不同的資助額、提供取錄有特殊學習需要學童的資助額、提供補貼及福利給非牟利幼兒園等，以提高幼稚園的營運能力和服務品質。