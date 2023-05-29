香港郵政發行特別郵票　「香港玩具—1970至1980年代」為題

玩具業屹立香港逾60年，曾是本港4大工業之一。在70至80年代，香港玩具業發展興盛，推出不少廣受歡迎的玩具，更令香港成為全球其中一個主要的玩具出口地。香港郵政今日（29日）宣布，以「香港玩具—1970至1980年代」為題的特別郵票及相關郵品將於6月13日（星期二）推出發售。

該套特別郵票及相關郵品包括六枚郵票、一張小版張及相關集郵品，展示70至80年代的流行玩具，包括康樂棋、陀螺、合金玩具、火箭、「煮飯仔」及機械人，郵票以光漆印刷，營造懷舊感覺。這是繼2016年發行「香港玩具—1940至1960年代」特別郵票以來，香港郵政用同類題材推出的郵票及相關郵品。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）將於明日（5月30日）起發售「香港玩具—1970至1980年代」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品將於6月13日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局將於6月13日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。所有郵政局會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／紀念封／自製封。