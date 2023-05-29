煤氣公司籌建首個煤氣管網抽取氫氣系統　以助推進綠色運輸發展

為配合港府減碳政策，中華煤氣正研究正從煤氣之中提取氫氣，再透過地下管道網絡，為用戶提供新再生能源作使用。煤氣公司指提取的氫氣亦可供應予「綠色運輸」使用，料未來可應用在巴士、貨車等重型交通運輸工具。

中華煤氣公司總經理（工商事務及營業）鄭曉光表示，今年3月獲政府同意進行相關氫氣提取試驗，指現時生產的人工煤氣，當中有一半的成分為氫氣，有關供氫設施採用「變壓吸附技術」，可接駁煤氣管網，提取煤氣內的氫氣，而且純度達99.99%，適合用作氫燃料電池產電。因此，煤氣公司正籌備設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統，其大埔煤氣廠就設有供氫設施，並指試驗情況令人滿意，對本港未來的氫能發展感到樂觀。惟他續指，本港亦需累積氫氣應用經驗，推動「灰氫」向「綠氫」過渡，未來亦會從澳洲、沙特阿拉伯等地引入「綠氫」使用的相關技術，將會於下半年公布其他的氫能科技具體方案。

鄭曉光又提及，現時氫能在生產過程中會跟油站等一樣，考慮周圍環境架構，強調並無安全問題，惟產量較少。他指從煤氣中提取氫氣具有不受天氣及路面交通情況影響，不受儲存缸容量限制等優點，通過遍布全港、總長度為3,700公里的地下煤氣管道，只須在客戶端安装抽氫裝置，便可安全高效使用氫能。同時，鄭提及在新一份施政報告中提到「綠色運輸」，將研究巴士、貨車等重型運輸使用氫能，他指氫是零排放新再生能源，達到高環保效益，而本港相鄰的深圳已有部分巴士使用氫能驅動，認為對香港氫能發展感樂觀，並指會與不同持份者密切溝通合作，積極配合國家3060雙碳目標及政府2050實現「碳中和」策略。