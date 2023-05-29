6所新屋邨幼稚園校舍接受申請　包括觀塘屯門西貢等地

2023年度第一次幼稚園校舍分配工作推出6所新屋邨幼稚園校舍，包括觀塘欣榮街、屯門業旺邨業和樓、2所位於西貢安愉道、東涌第100區及東涌第99區。教育局今日(29日)表示，該6所新屋邨幼稚園校舍預計在2024至2025年落成，每所提供6至12間課室，現邀請合資格的申辦團體申請，分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。

教育局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請；並希望現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍。

教育質素是首要的考慮條件，教育局會因應申辦團體的辦學計劃、過往營辦學校的表現，以及其搬遷的需要考慮申辦團體的申請。申辦團體必須根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅。申辦團體須於7月24日下午5時或之前，把已填妥的申請表、辦學計劃資料表、現時營辦學校一覽表及相關證明文件送抵教育局幼稚園教育分部。