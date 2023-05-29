「港車北上」收取9500登記　料周三公布中籤結果

「港車北上」計劃網上登記抽籤首日，就傳出系統出現問題，有申請者未提交申請，卻指「已登記本輪電腦抽籤」。運輸署指出，截至今午(29日)5時，合共收取約9,500個登記，亦得悉部分車主指出無法登記的問題，經過調查之後發現，原因是電腦程式存在問題，至下午1時半經已修正。官網將在今、明(29、30日)兩日進行電腦抽籤，至本周三(31日)公布中籤結果。

運輸及物流局將於本周三(31日)公布中籤結果，中籤者可於下月1日至10日的指定日期提交申請，獲核人士可於7月1日起駕車至廣東，但需事先於網上預約指定出行日期，才能駕車經港珠澳大橋口岸往返本港和廣東。在每天出行車輛的數目方面，港府正與內地當局討論，希望爭取愈多愈好，估計下月中將會公布確實數量。當局又推算，計劃推出後的第1星期，每天約處理大約200份申請，在第2個星期起，當局處理數量會上升至每天約300個申請。但當局指，若預約數量超出上限，運輸署將以電腦抽籤形式分配處理申請。

當局估計，本港有約45萬輛私家車受惠於「港車北上」計劃，提醒申請者要親自前往內地免試換領內地的駕駛執照，以及熟悉內地的駕駛模式。對於有司機批評，驗車排隊流程繁複和浪費大量時間，運輸署則表示，「港車北上」的驗車過程和程序需遵守內地當局相關要求，目前驗車容量的問題仍然是有待觀察，之後亦會與廣東當局討論提高處理驗車事務的能力。運輸及物流局首席助理及秘書長梁兆燾表示，在口岸位置或由署方設立車輛檢測中心而言，局方會持續留意，也會與廣東有關當局商議，會盡快檢討和提升。