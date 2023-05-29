獅隧6%車輛未偵測到車輛貼　下階段「易通行」於過海隧道實施

獅子山隧道自昨日(28日)早上5時起實施「易通行」，運輸署今日(29日)表示，整體交通大致暢順，駕駛者都能適應新的交通安排。由今早6時至傍晚６時，共有57,400架次車輛通過獅子山隧道，當中94%的車輛偵測到有安裝車輛貼。

運輸署表示，在今早最繁忙的半小時(上午8時至上午8時半)，往九龍方向的交通，車輛由隔田邨開始慢行，但沒有明顯的車龍，較實施「易通行」前車龍延至水泉澳邨有所紓緩。隨着駕駛者熟習「易通行」，以及將來收費亭拆除後，署方預期獅子山隧道一帶的交通將進一步改善。「易通行」第一階段已在3條連接沙田和九龍的隧道，即青沙管制區、城門隧道和獅子山隧道實施，當局表示下一階段將於3條過海隧道實施，詳情及確實日期容後公布。

另一方面，隧道費服務商以郵寄及於運輸署登記的電子聯絡方式向曾在5月7日使用青沙管制區而未繳交隧道費的車主發出約1,000封附加費通知書，追收隧道費並徵收175港元附加費。若車主在附加費通知書送達日的21個曆日內仍然未繳付隧道費和附加費，則須繳交350港元額外附加費。該額外附加費，連同未繳的隧道費及175港元首筆附加費，須在緊接的21個曆日內清繳。逃避繳交隧道費最高可被罰款5,000港元(以每程計)，運輸署亦不會為欠交隧道費及附加費的車輛續牌。