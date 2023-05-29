祈廉士嬰兒園及保良局嬰兒組爆手足口病　涉44名幼童最細8個月大

九龍城香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園及灣仔保良局嬰兒組爆發手足口病，涉及44名幼童，年齡介乎8個月大至4歲，當中1人需入院，經治療後已出院。有1名受影響男童的呼吸道樣本經化驗後，證實驗出腸病毒。衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，正在調查個案，已向兩間中心建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。

首宗個案涉及九龍城香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園的21名幼童，包括11男10女，年齡介乎8至26個月大。他們自本月11日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，當中1人需入院，經治療後已出院。全部病人現時情況穩定。有1名受影響男童的呼吸道樣本經化驗後，證實驗出腸病毒。

第二宗個案涉及灣仔區一所留宿幼兒中心保良局嬰兒組的23名兒童，包括12男11女，年齡介乎2至4歲。他們自本月18日起先後出現口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，無須入院，現時情況穩定。

中心表示，手足口病高峰期一般為5月至7月，根據最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度有所上升；由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。