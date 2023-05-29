九龍塘根德園及屯門啟思幼稚園爆急性腸胃炎　有學童曾校巴嘔吐

九龍塘根德園幼稚園及屯門啟思幼稚園爆發急性腸胃炎，共涉及74名學童，年齡介乎2至5歲，其中9人須入院，有1名入院學童的糞便樣本經化驗後驗出諾如病毒。確認受影響學生皆無進食共同食物或飯盒，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。衞生署衞生防護中心已到兩所學校視察，正繼續調查個案。

九龍塘根德園幼稚園個案涉及37名學童，包括29男8女，年齡介乎3至4歲。他們自上周二(23日)起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。21人已求醫，當中3人須入院，兩人經治理後已出院。有1名入院學童的糞便樣本經化驗後驗出諾如病毒。全部病人情況穩定。根據中心的流行病學調查，爆發個案中有學童曾於校巴嘔吐。

屯門啟思幼稚園個案涉及37名學童，包括21男16女，年齡介乎2至5歲。他們同樣自上周二起陸續出現發燒、嘔吐和腹瀉等病徵。25人已求醫，當中6人須入院。全部病人情況穩定。根據中心的流行病學調查，爆發個案中的兩名學童首先於上周二出現嘔吐。其他學生陸續於上周三至昨日(24至28日)出現嘔吐和腹瀉等病徵。