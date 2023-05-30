每日准許北上車輛數量未公布

「港車北上」公布至今近一個月，首輪電腦登記抽籤亦已展開。當局稱，即使最終申請獲批，申請人仍需先網上預約出發日期，而每日容許北上車輛會設上限；但中港兩地至今仍未交代每日容許北上車輛數量。

根據港車北上網站顯示，申請人需為持有有效香港身份證及回鄉證的香港居民，以及須領有其他相關的證件包括香港及內地的駕駛證件。

申請人車輛每次入境廣東省後可連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天。當局指，由於港珠澳大橋香港連接路為封閉道路，申請人必須申請「封閉道路通行許可證」。

「港車北上」只接受網上遞交申請，申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，有關申請由兩地政府共同審批。運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批，內地部門亦會作出審核，並會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況及進行所需手續。

收到通知後，申請人可透過「港車北上」指定網站的連結前往內地「港車北上管理服務系統」查詢申請情況及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」。

另外，「港車北上」是為非營運私家車而設計，有關車輛的登記車主必須以個人名義持有。車輛需為8座位或以下、車長不超過6米，車輛需持有有效的香港車輛牌照。北上車輛亦需到內地指定驗車中心驗車，費用約2,000至3,000元，若車齡達6年以上，更需出示本港車輛測試中心發出的驗車紙。