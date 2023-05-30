沙頭角最快明年1月開放　每日限1000客　冀建深港旅遊消費區

政府在去年6月局部開放位放新界北區的「沙頭角」禁區，予旅行團參觀。港府亦擬於明年首季起，逐步開放除中英街以外的整個沙頭角邊境禁區，每日限額1000個，包括700人的旅行團及300人的個人遊旅客，最快兩至三年後完全開放。

港府向傳媒表示，一直就沙頭角開放發展與鹽田區政府溝通，計劃明年1月有序開放，供市民申請旅遊。當局亦將舉辦考察團，讓議員實地了解中英街，交由文化體育及旅遊局牽頭研究，將沙頭角打造為深港旅遊消費合作區。不過，旅遊消費區未成立前，仍要「守住」中英街，不能讓人「亂入亂出」。港府又指，港人屆時可透過網上申請到訪沙頭角，每日限額1000個，而中英街日後亦不是禁區，現階段有必要保留限制，若人數穩定後則有望取消配額。

1951年，由於邊境局勢不穩，加上大量難民湧入，港英政府決定把原本可供華界和英界居民自由來往，接壤深圳的「沙頭角」列位禁區，位於範圍內的「沙頭角墟」和相鄰的「中英街」，從此成為禁區，市民到訪「沙頭角墟」，需要當地居民擔保，才能申請「禁區紙」進出「沙頭角墟」。至於「中英街」則屬「禁區中的禁區」，即使獲居民擔保，亦難以取得「禁區紙」。但居於「沙頭角」的居民仍可出入兩地，甚至到「中英街」的茶樓品茗。