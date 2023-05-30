康城單位裝修鑿穿主力牆　測量師促加裝臨時支架加強承托

港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期「首都」，有業主近期進行裝修，並有專頁把單位的設計布局分享至影片分享網站，不過有網民查看圖則時發現涉事單位懷疑主力牆遭鑿穿，將原本三房一廳布置變成一間大套房設計，引起網上大量轉載及熱議，更有屋苑居民憂慮樓宇安全。

測量師學會建築測量組發言人何鉅業今早(30日)在電台節目表示，涉事單位雖無將整幅主力牆拆走，但主力牆本用作承托由上而下的重力，並抵擋外來風力，整體的承托能力已受影響，有必要加裝臨時支架加強承托。最簡單的復修方法是重新接駁被切斷的鋼筋開口，估計業主提交的修繕建議書獲批後，工程連同後續測試仍要約1個月時間才能完成。今次事件中，他認為業主、設計公司及承建商的責任最大，尤其專業人士理應對建築物條例有基本認識，業主雖就裝修工程通知管理公司，但由於住宅單位是私人地方，管理公司一般無法審查，認為業主應該自己做好把關，慎防違規。

當區區議員方國珊則認為，整體樓宇結構雖無危險，但受影響單位眾多，引起不少居民關注及擔心。若個別業主、設計公司或承辦商的裝修行為，罔顧整體公眾利益，對其他業主非常不公道。她建議政府要求屋宇署監督涉事業主，盡快進行復修工程，同時規定裝修設計公司要有專業工程師掛牌，慎防同類事件再次發生，並加強宣傳教育。

客務處職員與屋宇署人員已到涉事單位進行結構安全檢查，並發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》進行跟進，而有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。客務處亦將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程。