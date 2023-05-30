港府政策組擬吸納內地專家　新一批成員名單即將公布

今屆政府提出「特首政策組」，政府文件顯示，政府擬重組政策組的首長級編制，將過去創新辦的8個首長級常額職位轉為非公務員崗位，另設39個非首長級公務員職位，預計每年總開支逾7500萬；另外，政府將成立特首顧問團，作為高層次的諮詢組織，並直接向行政長官提供意見；文件亦提到特首政策組會分析社交媒體和網上數據，並會設立和管理一個匯聚商界、專業人士、專家、智庫和學術界等不同背景的人士的高級顧問和研究顧問庫。

問及是否有內地背景人士加入，港府今日(30日)回應傳媒提問時，稱很快公布新一批成員名單，期望相關成員可以在社會、經濟發展和策略提出建議，今屆政府在由治及興希望在最短時間追回成果，重申希望聽來自不同地方專家的意見。

眾籌法諮詢方面，財庫局會收接意見，參考不同做法，當有結論會適時公布，並提交立會審議。至於六四悼念安排，港府強調任何公眾活動及個人行為都需要合法，每人都要為自己行為負責，若不符香港法例政府會果斷執法，針對每一個活動依法處理。