黎智英涉國安案件8.18預審　將移師西九法院　審期料增至83天

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉串謀勾結外國勢力危害國家安全違反《港區國安法》一案，定於9月25日在高院開審。案件於今早（30日）進行管理聆訊。控方指原定預計審訊40天並不足夠，當中6名關鍵證人每人預計須作供5至10天，故現時預計審訊需時83天。法官最終決定案件將於8月18日作預審。另外據法官透露，本案將會移師至西九龍法院進行審訊。

4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，本案由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理。黎智英今早並沒有到庭，辯方亦申請黎於預審時毋須到庭且獲法官批准。就預計審訊時間方面，控方指據現時估計，單是6名關鍵證人，每人須作供5至10天，另外亦有18名辯方要求傳召的證人，控方證據單就控方證人證供已需時65天。至於辯方證供則須時14天，另外加上結案陳詞等，估計審訊時間會超過80天。法官最終認為現時審訊將會長達約4個月，而預計審訊時間為83日。

據控方透露，本案將會有專家證供，當中包括涉及社交媒體的應用及有關制裁的法律效力之範疇。另外由於辯方轉換了律師團隊，故會再重新準備新的控辯雙方同意案情。辯方則認為，案件毋須審訊83天，並估計原定的40天審訊應已足夠，但表示希望可以在案件開審前先作預審。3名法官最終決定，案件將於8月18日下午進行預審，控辯雙方亦須於8月1日或之前向法庭存入所有證人書面證供及書面陳詞等文件。

本案共涉及12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，將於12月8日再提訊。另外，6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結罪，將待黎智英案審結後作求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022