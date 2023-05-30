涉招傀儡代理呃佣金逾96萬　2保險代理遭廉署起訴

廉政公署調查貪污時，揭發兩名保險代理涉嫌招攬一名人士充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦13張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾96萬港元，並從對方接受大部分款項。兩人昨日(29日)被落案起訴串謀處理犯罪得益，已獲准保釋，以待明日(31日)在東區裁判法院答辯。

被告為兩名保險代理，分別是江鎮銘(39歲)及邱麗妍(38歲)，同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條和《刑事罪行條例》第159A條。兩名被告涉嫌於2019年5月至2020年8月期間，串謀該名傀儡保險代理及其他人，知道或有合理理由相信一筆逾96萬元的佣金及獎金，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。

兩人涉嫌於2019年5月安排江鎮銘一名朋友加入安達人壽保險有限公司充當傀儡保險代理。安達其後收到13份保單申請，並向該名被列為經手代理人的傀儡保險代理發放佣金及獎金逾96萬港元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該名傀儡保險代理其實並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告要求將上述所得佣金及獎金中約84萬港元轉帳至兩名被告持有的銀行戶口，並保留逾12萬港元作報酬。