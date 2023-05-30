被控呃中銀逾550萬美元　成衣公司董事詐騙及洗黑錢罪名不成立

一名成衣公司董事涉嫌訛稱向材料商買貨，詐騙中銀（香港）開出3張共逾550萬美元（約4,280萬港元）的信用狀，因而遭廉政公署起訴1項串謀詐騙及3項俗稱洗黑錢的處理犯罪得益罪。他不認罪受審，辯稱自己基本上不參與茂志針織業務的日常營運。案件今（30日）在區院裁決。法官認為控方證人不可靠，裁定被告面對的所有罪名均不成立。

59歲被告李謀任，為茂榮實業有限公司的董事兼股東。他在審訊中出庭自辯，稱自己是廣西自治區政協委員，曾是世界傑出華人獎得主。串謀詐騙控罪指，被告於2018年7月28日至10月10日期間，與茂榮實業僱員黃燕玲及供應商東主廖東民一同串謀詐騙中國銀行（香港）有限公司，不誠實地向該銀行申請發出3份以該供應商為受惠人的信用狀，但明知並無關於該等信用狀的真正商業交易，致使銀行向該供應商支付逾550萬美元。

3項洗黑錢控罪則指，被告於同年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，他間接持有的泛太平洋時裝物流有限公司的銀行帳戶內3筆共逾550萬美元的款項是犯罪得益，而仍處理該等款項。據知控罪提及的供應商在收到涉案款項後，便存入泛太平洋時裝物流的銀行帳戶，款項其後再被人轉到茂榮實業的銀行帳戶。

案件編號：DCCC 713/2021