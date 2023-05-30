前年旺角公主道被警車撞傷　2傷者向警隊索償

一輛警車前年疑在旺角公主道對開撞傷2名人士。2名傷者昨（29日）入稟區域法院，向懷疑涉事司機及警務處處長索償，指事件是因司機疏忽引致，但沒有列明索償額。司法機構網頁顯示，法庭已排期11月13日上午進行核對列表審核聆訊，初步預計需時15分鐘。

原告是Jiang Bo（音譯江波）及Huang HuiXia（音譯王輝夏），被告依次是Chung Kong Ho（音譯鍾江浩）及警務處處長。原告在入稟狀指，2021年10月15日，首被告在旺角公主道南行段近常盛街，疏忽駕駛車牌為「AM7685」的警車，令2名原告受傷。原告因此入稟區域法院，要求被告賠償損失，包括相關利息及衍生的訟費。不過，入稟狀中沒有透露具體索償金額。

近年涉及警車的交通意外頻生，交通警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，涉事交警雖無大礙，但已「嚇窒」途經司機；1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間無故逆線，繼而與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時亦惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。

案件編號：DCPI 1642/2023