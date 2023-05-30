詐騙案去年飆升45%　7成涉網騙　有高危轉數快戶口仍運作

本港騙案持續上升，去年香港詐騙案件數字的升幅顯著，達27,923宗，較前一年上升45.%，增加8,674宗，當中超過7成涉及網上騙案。而今年截至2月的最新數字亦有增無減，當中投資騙案較去年同期升逾5成。有政黨就網上騙案展開問卷調查，以至派員親身參與各種形式的騙局，以深入了解各騙局的常見手法，發現有被「防騙視伏器」列為高危的「轉數快」戶口，仍被騙徒使用作轉帳，向受害人發放作為「甜頭」的報酬，促請金管局改善機制，簡化凍結有問題戶口程序。

去年網上騙案升幅持續，主要來自「網上購物騙案」(8,735宗)、「求職騙案」(2,996宗)、「投資騙案」(2,850宗)及「電話騙案」(2,831宗)，分别錄得4成至1.8倍的升幅。今年的騙案數字亦有升無減，根據反詐騙協調中心公佈的今年2月數據，投資騙案共有235宗，較去年同期152宗大增55%；今年2月投資騙案涉及的金額達1.48億港元，較去年同期的8,132萬港元大增82%。根據今年年5月15日執法部門公佈的數字，今年首季的詐騙案與去年同期相比大幅上升超過3,500宗，至8,886宗，上升大約65%，佔整體罪案数字超過4成。

有政黨於今年4月22日至5月5日，以網上問卷及街頭問卷方式合共訪問了667名市民，結果顯示有約1成人曾經在詐騙案中蒙受損失。有超過一半受訪者認為政府協助市民提防電話騙案的措施不足，亦不知道執法部門設立「防騙易18222」熱線的用途；7成人不知道「防騙視伏器」如何使用。政黨促請政府加強宣傳，又建議電訊商要檢視已經完成實名登記的電話號碼，識別不合規的用戶。

該政黨亦派出調查員，親身參與各種形式的騙局，調查員自4月8日起至5月29日，嘗試與各類網上騙索的騙徒們周旋，深人了解這些常見騙案的手法，並於5日8日深夜至5月9日凌晨完成其中一項騙案的錄口供報案程序。