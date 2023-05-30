消息指行會通過2巴士公司加價申請　6.18起多路線加5毫至1蚊

5間專營巴士公司齊齊排隊申請加價，加幅更加獅子開大口，九巴、龍運、新大嶼山巴士擬加近10%；今年7月即將合併的城巴新巴則建議大部分巴士線劃一加兩元，而城巴機場巴士線建議加幅更高達50%。據悉，行會通過兩間巴士公司，即新巴城巴和九巴的加價申請，大部分路線加五毫至一蚊，最快6月18日實施。

5間專營巴士公司去年已提請加價，運輸及物流局向立法會提供文件指，2010至2019年間專營巴士日均客量達380至400萬人次，惟受疫情影響，2021年客量僅剩350萬人次，去年更跌至310萬人次。連同其他交通工具瓜分客量，加上工資及燃料成本上升等原因，只有九巴於2020及2021兩個財政年度內錄得逾3.7億元盈利，以及城巴(專營權二)於2019至2020財政年度賺590萬元，其餘均錄得虧損。

最先申請加價的是龍運巴士，去年一月初提出加價為8.5%。龍運對上一次加價是2011年5月15日，當時獲批平均加幅為3.2%。同集團的九巴緊隨於去年6月申請加價9.5%，其獨營路線上次加價於2021年4月，計及隧道費基金的紓緩作用後，整體實際加權平均加幅為5.8%。至於九巴與新巴或城巴(專營權一)聯營的過海路線，對上一次加價12%分兩階段實施，2021年4月先加8.5%，去年一月再加3.2%。

至於嶼巴、城巴新巴則於去年9月申請加價。嶼巴擬加9.8%，與上一次2021年4月加價幅度相同；新巴、城巴專營權(一)即港島及過海巴士線，擬劃一加2元。城巴專營權(二)即機場與北大嶼山路線，自1997年中營運以來從未加價，最新建議機場服務路線即「A」日間線及「NA」通宵線加價50%；其他日常和通宵服務路線，即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」線，則加23%。