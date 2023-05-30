日出康城一單位違規鑿穿主力牆　業主擬向管理公司追究責任

將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，違規鑿穿部分主力牆，遭屋宇署發出法定修復命令。有屋苑業主委員會代表今日(30日)在電台節目指出，有多名業主憂慮事件影響樓宇安全和樓價，認為管理處應有責任作監管及巡查，透露業主正計劃向相關管理公司追究責任。

日出康城第一屆業委會主席張志董表示，逾300名業主分別反映擔心事件會影響樓宇結構安全和樓價，他們更認為事發單位只是安裝鐵架作臨時支撐是「草草了事」。他續指，業主做任何裝修工程都必須向管理公司提出申請，並認為管理處有權利也有責任對相關單位的裝修進行監督檢查，透露業主正計劃追究管理公司的責任。

當區區議員方國珊則認為，整體樓宇結構雖無危險，但受影響單位眾多，引起不少居民關注及擔心。若個別業主、設計公司或承辦商的裝修行為，罔顧整體公眾利益，對其他業主非常不公道。她建議政府要求屋宇署監督涉事業主，盡快進行復修工程，同時規定裝修設計公司要有專業工程師掛牌，慎防同類事件再次發生，並加強宣傳教育。