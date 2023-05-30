煙霧罩港　元朗及屯門監測站　空氣污染指數10+「爆錶」

本港空氣污染嚴重。環保署表示，自昨午(29日)起持續錄得較高的空氣污染水平，預測今日(30日)稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數，可能達至「嚴重」水平，隨後數天空氣污染仍會處於較高水平。根據環保署的網頁，15個一般監測站指數中，元朗及屯門監測站今午2時錄得10+「爆錶」水平，代表健康風險達「嚴重」級別。

另外，下午2時，銅鑼灣、中環及旺角的路邊監測站錄得的空氣質素健康指數介乎7至8，健康風險為高至甚高；15個一般監測站指數中，亦有4區的健康風險達甚高水平，為中西區、東涌、大埔及北區。

天文台解釋，受颱風瑪娃的氣流影響，本港今日天氣酷熱及晴朗，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景污染水平的氣流，同時不利污染物擴散。另外，日間充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。環保署預料，空氣污染水平仍會維持在比平常較高的水平，直至低壓槽為本港帶來幾陣驟雨。

署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。