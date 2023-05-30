2男女設高回報投資騙局　30名澳門居民血本無歸涉款逾4800萬元

澳門騙案不斷，再有至少30名澳門居民，當中包括16男14女墮入投資騙局，各人投資4萬港元至2900萬港元不等，總數達逾4,800萬港元，懷疑有人藉此混淆視聽，加上豐厚利潤吸引投資，調查期間1名香港男子及1名澳門女子因懷疑涉案被捕，兩人否認作案，估計至少兩名詐騙集團成員仍在逃。

案情指，兩名男女開設多間名稱與某知名舞台公司相似的離岸公司，訛稱相關公司計劃上市，並以極高回報游說至少30名澳門居民購買相關公司原始股，男疑犯曾多次進行視像講解，承諾成功上市可獲2至3倍利潤，即使無法上市亦會歸還本金，每名投資人「入股」每半年可獲1倍「開門紅」回贈，強調「保本」及「零風險」。

高額回報下，各事主紛紛投資，當中小部分人曾收到1,000至2萬港元報酬，再被騙徒以不同藉口游說轉買其他公司原始股。2021年底，有事主發現澳門金管局發出的聲明，指涉案公司未獲許可從事證券買賣，而該公司隨之關閉。受害人紛紛追討投資，疑犯以投資合約未到期及等候香港公司回覆等不同藉口拖延，但至合約期滿仍未能收回本金。部分受害人追討不果轉向香港公司追討，但獲告知與事件無關，同時亦未有上市計劃，各人懷疑被騙向澳門執法部門報案。直至本月17及28日，人員分別於港珠澳大橋口岸及澳門國際機場截獲兩名疑犯。