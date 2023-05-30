香港醫護人員申請在台灣定居遭駁回　向台監察院求助

台灣監委紀惠容周二（30日）表示，台監察院近日接獲求助，指有香港醫護人員申請在台定居和報考專門職業技術人員證件遭駁回，目前求助無門，損及在台居住及工作權益。紀惠容質疑台灣對香港專業人士申請定居的審核標準及法令規定，目前已申請調查。

紀惠容透過新聞稿指出，監察院接獲在台居留的香港居民陳情，指他們具有醫護人員專業技術能力證明，經台內政部移民署許可，並已連續居留一定時間；再申請定居時，又被要求補交台灣相關專業考試及格證書等資料。惟他們在台報名專門職業及技術人員高等考試護理師考試時，又遭台考選部認為應考資格不符。

紀惠容表示，至今申請居留來台的專業護士約千餘人，但進一步申請在台定居時，卻遭很多門檻阻礙。其中包括被要求補交台灣相關專業考試及格證書等資料，或在台居留連續滿5年，最近一年每月收入逾基本工資兩倍。紀惠容指，到底香港專業人士申請定居的相關審核標準及法令規定是甚麼、共同審查機制有沒有應檢討改進的地方、以境外學歷報名專門職業及技術人員考試的相關採認標準是否適合等疑慮，有待調查釐清。