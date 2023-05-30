區會修例　直選開支上限最多約95萬　「三會」界別為10萬

政府早前拋出區議會改革方案，恢復委任、新增地區委員會界別及地區直選「4、4、2」方案，政府提交立法會的文件指出，地區委員會界別選舉的選舉開支上限將訂為10萬港元，而區議會地方選區選舉，開支上限為51.24萬元95.16萬港元不等。

文件指出新的地方直選選區是由現有的區議會選區合併而來，合併的選區數目由7至13個不等。參考完善選舉制度下立法會地方選區的做法，選舉開支限額會根據所涉的現有區議會選區數目遞增。現時的區議會選區的選舉開支上限為68,800港元。按累積通脹率調整後， 每個現有區議會選區的相應選舉開支上限應為73,200港元，每個新區議會地方選區的選舉開支上限按其所涉的現有區議會選區數目調整，金額將51.24萬港元 (涉及7個有區議會選區)至96.16萬港元 (涉及13個現有區議會選區不等)。政府亦會為候選人提供資助，每票由15港元增至16港元，即增加1港元。

至於候選人資格審查方面，政府建議區議會資格審查委員會」的組成，最多10人，包括有主席、2至4名官守成員及1至3名非官守成員組成。資審會成員由行政長官藉憲報公告委任。行政長官須將作出的委任報中央民政府備案。資審會負責審查並確認獲建議委任為議員的人、擬登記為當然議員的人及獲提名為候選人，而行政長官有權將其委任的人免除、暫停、解除或撤銷委任，重新委任或復任。

資審會須就某人是否不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件，徵詢香港特別行政區維護國家安全委員會的意見。如國安委給予意見，資審會須根據該意見作出決定。