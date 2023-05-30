涉偽造口供被控7項行為失當罪　男警續准保釋押8月訊

年輕男警涉嫌在7宗案件之中偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。案件今（30日）在區域法院提訊，被告暫毋須答辯。法官按辯方要求，將案件押後至8月15日再訊，以待辯方就相關控罪與控方作商討，被告獲准繼續保釋。

24歲被告胡兆俊，控罪書沒有寫上報稱職業，他被控7項公職人員行為失當罪。控罪指他在2019年12月3日至2020年9月18日期間，在香港身為擔任公職的人，即香港警務處警員，在擔任公職的期間或在與擔任公職與7宗案件有關的情況下，無合理辯解或理由，而故意作出不當行為。

罪行詳情指，被告在1宗盜竊案中，指示被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫，向被捕人兒子訛稱被盜店舖百佳超市願意和解以獲得全數賠償，及向屈臣氏集團職員訛稱已以警司警誡方式處理被捕人。他又在調查報告中訛稱證人已確認百佳不會追究被捕人，偽造證人口供，以及向總督察訛稱被捕人在葵涌醫院留醫、證人已錄取口供及百佳不作追究。被告另在2宗襲擊案及1宗使用虛假文書案中，偽造受害人或證人口供，並向總督察虛假地陳述該些人士已錄取口供。被告又在另外2宗襲擊案及1宗盜竊案中，在調查報告訛稱受害人不會追究、偽造受害人或證人口供，及向總督察虛假地陳述該些人士已錄取口供。

案件編輯：DCCC 104/2023